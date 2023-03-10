Подозреваемый в изнасиловании школьницы провел вне изолятора меньше двух лет. В этом ему помог суд

«Фонтанка» рассказывала , что Алексея Кукушкина задержали накануне после того, как в полицию обратилась 14-летняя девушка с сообщением о групповом изнасиловании в парадной дома на проспекте Новаторов. Чуть позже выяснилось, что подросток согласилась пойти с незнакомцем в гости, где он её и изнасиловал.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 марта, процесс в Красногвардейском райсуде проходил в закрытом режиме.

Суд в Петербурге принял решение по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в изнасиловании школьницы.

Причем мужчина только в 2021 году вышел из колонии после срока за похищение и сексуальное насилие над школьницей.



Суд ходатайство следствия удовлетворил, и Кукушкина отправили в изолятор до 8 мая.

