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    Подозреваемый в изнасиловании школьницы провел вне изолятора меньше двух лет. В этом ему помог суд

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    Суд в Петербурге принял решение по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в изнасиловании школьницы.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 марта, процесс в Красногвардейском райсуде проходил в закрытом режиме.

    «Фонтанка» рассказывала, что Алексея Кукушкина задержали накануне после того, как в полицию обратилась 14-летняя девушка с сообщением о групповом изнасиловании в парадной дома на проспекте Новаторов. Чуть позже выяснилось, что подросток согласилась пойти с незнакомцем в гости, где он её и изнасиловал.

    Причем мужчина только в 2021 году вышел из колонии после срока за похищение и сексуальное насилие над школьницей.

    Суд ходатайство следствия удовлетворил, и Кукушкина отправили в изолятор до 8 мая.

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