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    Школьница в Петербурге заявила о групповом изнасиловании. Ее обидчик уже сидел за похищение и насилие

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    6 комментариев

    Празднование 8 Марта закончилось для 14-летней девушки изнасилованием в Красногвардейском районе Петербурга.

    В полицию пострадавшая обратилась накануне около двух часов ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 марта. Она сообщила, что двое неизвестных мужчин изнасиловали ее в парадной дома на проспекте Наставников.

    Пока наряды полиции рыскали по району в поисках обидчиков девушки, выяснилось, что, описывая ситуацию, она несколько слукавила. По предварительной информации, около полуночи школьница познакомилась на улице с мужчиной. Он пригласил ее в гости, и девушка согласилась. В квартире он напал на нее и изнасиловал.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Утром в указанной квартире задержали подозреваемого — 46-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. В последний раз он получил срок в 16 лет за то, что с товарищем похитил девушку, удерживал на даче и насиловал.

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    Комментарии 6

    Гость10 Мар 2023 в 09:35
    рецидивист однако....
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