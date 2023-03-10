Школьница в Петербурге заявила о групповом изнасиловании. Ее обидчик уже сидел за похищение и насилие

Празднование 8 Марта закончилось для 14-летней девушки изнасилованием в Красногвардейском районе Петербурга.



В полицию пострадавшая обратилась накануне около двух часов ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 марта. Она сообщила, что двое неизвестных мужчин изнасиловали ее в парадной дома на проспекте Наставников.



Пока наряды полиции рыскали по району в поисках обидчиков девушки, выяснилось, что, описывая ситуацию, она несколько слукавила. По предварительной информации, около полуночи школьница познакомилась на улице с мужчиной. Он пригласил ее в гости, и девушка согласилась. В квартире он напал на нее и изнасиловал.

