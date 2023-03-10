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    Мужчина в Коми выстрелил в 3-летнюю дочь дробью

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    Житель Коми минувшим вечером решил пострелять по своему дому, но не учёл, что внутри ребёнок.

    Как сообщает 10 марта пресс-служба МВД по Республике Коми, инцидент произошёл в посёлке Нижняя Воч в Усть-Куломском районе. Прибыв на место, полицейские выяснили, что случилось. 34-летний местный житель был пьян. После конфликта с сожительницей он вышел на веранду своего дома и выстрелил из двуствольного охотничьего ружья по двери жилой комнаты. В этот момент за дверью находилась его 3-летняя дочь, дробь долетела до неё. Она получила подкожные ранения различных частей тела.

    Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Известно, что ранее он неоднократно судим. Его ружьё не зарегистрировано, его изъяли, как и боеприпасы. Девочка госпитализирована.

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