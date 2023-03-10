«Гознак»: Говорить о производстве биометрических загранпаспортов в обычном режиме пока рано

Предприятие «Гознак» изготавливает биометрические заграничные паспорта по полученным ранее заявкам. Говорить об их производстве в обычном режиме, как и о ритмичности поставок комплектующих, пока что преждевременно. Об этом 10 марта сообщается в Telegram-канале организации: https://t.me/goznak_a/907.



«О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», — уточнили там.

В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с приостановкой выдачи десятилетних загранпаспортов связана с техническими проблемами. Представитель Кремля посоветовал людям «быть проще» и использовать обычные паспорта.