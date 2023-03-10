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    Грузовики на КАД собрали пробку и засыпали асфальт пробками

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    Два грузовика собрали пробку на севере КАД, перед съездом на проспект Культуры, утром 10 марта. Причиной стал наезд на стоящий автомобиль.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о ДТП на 29-м километре внешнего кольца поступила около 10:25. Грузовой автомобиля врезался в другой грузовик, стоявший из-за аварийной ситуации. Они заняли вторую, третью и четвёртую полосы. Люди не пострадали.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что столкнулись фура и шаланда. На дорогу высыпался груз — пробки.

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    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.

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