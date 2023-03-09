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    После вмешательства Бастрыкина в истории об «африканской банде» подростков появилось дело

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    Следственный отдел Выборгского района после суток раздумий нашел квалификацию истории, которая попала в СМИ, как «дело об африканской банде».

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 9 марта, после требования главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела по данным, появившейся в информационном пространстве, возбуждено дело по статье «истязание».

    По версии следствия с ноябре 2021 года по 26 января 2023 года некая группа лиц подвергла истязаниям подростка, которому недавно исполнилось 14 лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные аналогичные жертвы.

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