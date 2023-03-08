Бастрыкин поручил найти уголовную управу на иностранцев, которые держат в страхе школьников на севере Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в Петербурге уголовное дело после сообщений о жестоких выходках, от которых страдают подростки в Выборгском районе города. Об этом 8 марта говорится в релизе СКР.



О нападениях на несовершеннолетних, за которыми якобы стоят выходцы с африканского континента, Бастрыкин узнал из социальных медиа. Отмечается, что кражами у школьников промышляют в Выборгском районе города, при этом один из учеников страдал от кулаков и чужой жадности неоднократно.

