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    Бастрыкин поручил найти уголовную управу на иностранцев, которые держат в страхе школьников на севере Петербурга

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в Петербурге уголовное дело после сообщений о жестоких выходках, от которых страдают подростки в Выборгском районе города. Об этом 8 марта говорится в релизе СКР.

    О нападениях на несовершеннолетних, за которыми якобы стоят выходцы с африканского континента, Бастрыкин узнал из социальных медиа. Отмечается, что кражами у школьников промышляют в Выборгском районе города, при этом один из учеников страдал от кулаков и чужой жадности неоднократно.

    Петербургский Следком уже начал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета распорядился, чтобы её итогом стало дело. От и. о. руководителя ГСУ Олега Бобкова ждут доклад.

    «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщают в СК России.

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