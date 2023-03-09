WSJ: США предупреждали Европу о возможной подготовке теракта на «Северных потоках» украинцами

Еще летом 2022 года ЦРУ США предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта на «Северных потоках». Об этом
По данным издания, глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в октябре, уже после диверсии, не исключали причастность Украины к произошедшему. В публикации утверждается, что американские и европейские следователи не верят в ответственность России.
За несколько месяцев до подрыва «Северных потоков» ЦРУ направило разведке ФРГ предупреждение о возможной подготовке нападения на трубопроводы. В документе говорилось об украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, в том числе и в Швеции. Однако, по данным WSJ, выводы о причастности к подрыву «проукраинской группировки» не являются окончательными.
Издание уточняет, что сначала немецкие следователи считали РФ основной подозреваемой в подрыве «Северных потоков». Сейчас эта версия ими практически исключена.
Накануне стало известно, что прокуратура Германии нашла судно, которое могло использоваться для совершения диверсии на «Северных потоках». По версии немецких расследователей, оборудование для подрыва труб привезли в порт Ростока на грузовике, затем его поместили в трюм яхты. После того как судно выполнило свою задачу, его вернули владельцу. Позже на борту яхты нашли следы взрывчатки.
Недавно Times рассказал, что Запад молчал об украинском следе диверсий на «Северных потоках», чтобы защитить Киев.