WSJ: США предупреждали Европу о возможной подготовке теракта на «Северных потоках» украинцами

Еще летом 2022 года ЦРУ США предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта на «Северных потоках». Об этом 8 марта пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в октябре, уже после диверсии, не исключали причастность Украины к произошедшему. В публикации утверждается, что американские и европейские следователи не верят в ответственность России.



За несколько месяцев до подрыва «Северных потоков» ЦРУ направило разведке ФРГ предупреждение о возможной подготовке нападения на трубопроводы. В документе говорилось об украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, в том числе и в Швеции. Однако, по данным WSJ, выводы о причастности к подрыву «проукраинской группировки» не являются окончательными.

