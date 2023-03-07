Они спрятались и сидят. Лукашенко рассказал о затаившихся диверсантах и посоветовал им сдаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 марта заявил о задержании причастных к атаке на аэродром в Мачулищах и сообщил, что распорядился провести в стране зачистку, пишет БелТА.



«Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент посоветовал потенциальным пособникам диверсантов поднять руки вверх, прийти и сдаться. «Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся», — добавил Лукашенко.