Они спрятались и сидят. Лукашенко рассказал о затаившихся диверсантах и посоветовал им сдаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 марта заявил о задержании причастных к атаке на аэродром в Мачулищах и сообщил, что распорядился провести в стране зачистку, пишет БелТА.
«Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти», — сказал Лукашенко.
Белорусский президент посоветовал потенциальным пособникам диверсантов поднять руки вверх, прийти и сдаться. «Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся», — добавил Лукашенко.
Комментируя задержание участников нападения на аэродром, где базируются самолёты ВКС России, Лукашенко отметил, что организаторы атаки использовали самые современные технологии, а реализацию акции поручили подкованному в айти-технологиях диверсанту, в подготовке которого участвовали СБУ и ЦРУ.