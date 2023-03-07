Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис не стал подписывать принятые парламентом поправки к Строительному кодексу, предполагающие удаление из общественного пространства объектов, которые могут вредить общественному правосознанию. Речь идет о советских монументах. Глава республики указал на неоднозначность формулировок закона и их несоответствие Конституции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 марта на сайте президента Эстонии.



Алар Карис отметил, что из пояснительной записки к закону следует, что под запрет попадают прежде всего объекты, появившиеся в годы советской власти, однако сам запрет сформулирован гораздо шире, поэтому исполнителям закона придется гадать, о чем конкретно идет речь в нормативном акте.