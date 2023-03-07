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    Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников

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    Президент Эстонии Алар Карис не стал подписывать принятые парламентом поправки к Строительному кодексу, предполагающие удаление из общественного пространства объектов, которые могут вредить общественному правосознанию. Речь идет о советских монументах. Глава республики указал на неоднозначность формулировок закона и их несоответствие Конституции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 марта на сайте президента Эстонии.

    Алар Карис отметил, что из пояснительной записки к закону следует, что под запрет попадают прежде всего объекты, появившиеся в годы советской власти, однако сам запрет сформулирован гораздо шире, поэтому исполнителям закона придется гадать, о чем конкретно идет речь в нормативном акте.

    Напомним, в начале января стало известно, что эстонское правительство выделило свыше 900 тысяч евро на демонтаж и перемещение советских военных памятников. Соответствующее решение кабмин принял в конце декабря.

    Военные мемориалы советских времен в Эстонии регулярно становятся поводами для горячих обсуждений. Так, летом прошлого года в стране снесли несколько монументов, в частности, в Нарве с постамента сняли танк Т-34 — из-за этого МИД России направил Эстонии ноту протеста.

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    ЭстонияСоветские памятники в Эстонии
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