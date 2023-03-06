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    Весна принесла Петербургу рекордное количество снега за сутки с начала года

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Первые выходные марта по погоде выдались в Петербурге более зимними, чем сама зима. Атмосферный фронт засыпал город 11-сантиметровым слоем пушистого снега — это рекордное количество за сутки с начала года, сообщает 6 марта пресс-служба комитета по благоустройству.

    В понедельник, 6 марта, от последствий снегопада петербургские улицы чистят 942 машины и 1084 дворника. Еще 913 человек и 253 единицы техники сгребают снег в скверах и парках. Город содержит более 2,5 тыс. дорог общей протяженностью более 2,8 тыс. километров. При залповом снегопаде в первую очередь убирают основные магистрали и развязки, переходя от главных дорог к второстепенным улицам, а затем к боковым проездам, отмечают в комитете.

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    В то же время на минувшей неделе воздух уже начинал теплеть, а во вторник температура поднималась до 2,5 градуса тепла. Дорожники следили за состоянием входов в ливневую канализацию и вывозили остатки снега. В среднем в конце февраля — начале марта на утилизацию отправляли по 15 тысяч кубометров снежных масс в сутки, а общее количество вывезенного за зиму снега приблизилось к полутора миллионам кубометров.

    Сегодня, 6 марта, Петербургу обещают небольшой снег и слабый ветер.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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