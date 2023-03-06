Весна принесла Петербургу рекордное количество снега за сутки с начала года

Первые выходные марта по погоде выдались в Петербурге более зимними, чем сама зима. Атмосферный фронт засыпал город 11-сантиметровым слоем пушистого снега — это рекордное количество за сутки с начала года, сообщает
В понедельник, 6 марта, от последствий снегопада петербургские улицы чистят 942 машины и 1084 дворника. Еще 913 человек и 253 единицы техники сгребают снег в скверах и парках. Город содержит более 2,5 тыс. дорог общей протяженностью более 2,8 тыс. километров. При залповом снегопаде в первую очередь убирают основные магистрали и развязки, переходя от главных дорог к второстепенным улицам, а затем к боковым проездам, отмечают в комитете.
В то же время на минувшей неделе воздух уже начинал теплеть, а во вторник температура поднималась до 2,5 градуса тепла. Дорожники следили за состоянием входов в ливневую канализацию и вывозили остатки снега. В среднем в конце февраля — начале марта на утилизацию отправляли по 15 тысяч кубометров снежных масс в сутки, а общее количество вывезенного за зиму снега приблизилось к полутора миллионам кубометров.
Сегодня, 6 марта, Петербургу обещают небольшой снег и слабый ветер.