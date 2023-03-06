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    Малоподвижный циклон принес в Петербург небольшой снег

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    Синоптики в понедельник, 6 марта, прогнозируют в Петербурге небольшой снег, слабый ветер и облачную погоду.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 марта в городе будет облачная погода с небольшим снегом и переменным слабым ветром. Температура воздуха ночью –5...–7 градусов, днем 0...–2 градуса. На дорогах гололедица.

    Синоптическая ситуация в Петербурге формируется под влиянием центральной части малоподвижного, заполняющегося циклона.

    Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, ожидается температура воздуха 0…–2 градуса, по области 0…–5 градусов. Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 мм ртутного столба — ниже нормы.

    «Во вторник местами небольшой снег и –1…–3 градуса», — дал предварительный прогноз синоптик на 7 марта.

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