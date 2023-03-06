Судебное импортозамещение. В Петербурге вместо нелегалов на склад OZON устраивают осужденных на принудительные работы

Суды Петербурга не дают застопориться работе склада OZON в Колпино. Отправив по домам несколько десятков сотрудников компании, находившихся в России нелегально, они нашли новых сотрудников.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 марта, только за прошлую неделю в Колпинский райсуд привезли 16 сотрудников-нелегалов со склада OZON в поселке Петро-Славянка. Всем им был назначен штраф в 5 тысяч рублей, а также самостоятельный выезд за пределы РФ.



Параллельно с этим суды Петербурга (в частности, Колпинский, Невский и Фрунзенский), которые рассматривают материалы о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, переводят таких граждан в УФИЦ (участок, функционирующий в режиме исправительного центра), находящийся в Колпинском районе. А центр, в свою очередь, трудоустраивает осужденных на предприятия района, в том числе и на склад интернет-магазина OZON.

