    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    746мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.05

    Судебное импортозамещение. В Петербурге вместо нелегалов на склад OZON устраивают осужденных на принудительные работы

    3476
    14 комментариев

    Суды Петербурга не дают застопориться работе склада OZON в Колпино. Отправив по домам несколько десятков сотрудников компании, находившихся в России нелегально, они нашли новых сотрудников.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 марта, только за прошлую неделю в Колпинский райсуд привезли 16 сотрудников-нелегалов со склада OZON в поселке Петро-Славянка. Всем им был назначен штраф в 5 тысяч рублей, а также самостоятельный выезд за пределы РФ.

    Параллельно с этим суды Петербурга (в частности, Колпинский, Невский и Фрунзенский), которые рассматривают материалы о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, переводят таких граждан в УФИЦ (участок, функционирующий в режиме исправительного центра), находящийся в Колпинском районе. А центр, в свою очередь, трудоустраивает осужденных на предприятия района, в том числе и на склад интернет-магазина OZON.

    «С работой кладовщиков и упаковщиков наши осужденные справляются не хуже мигрантов, получая благодарности», — сообщает пресс-служба.

    «Фонтанка» писала, что с октября прошлого года полиция регулярно наведывается на склад интернет-гиганта в Колпинском районе в рамках проверки исполнения миграционного законодательства. В тот раз в суд из Петро-Славянки уехали три десятка сотрудников.

    За январь-февраль 2023 года судами Санкт-Петербурга зарегистрировано 47 дел по ст.18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности), рассмотрено 45, также зарегистрировано 37 материалов о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами — рассмотрено 18, из которых 15 удовлетворено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МигрантыСудыОЗОН
    ЛАЙК5
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close