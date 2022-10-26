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    Склад OZON в Колпино опустел после визита полиции. Три десятка сотрудников увезли в суд

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    4 комментария

    Колпинский районный суд начал рассматривать протоколы о нарушении миграционного законодательства, которые вместе с 27 иностранцами привезли после рейда на складе «Озона».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 октября, автобус иностранных граждан из Узбекистана и Таджикистана привезли сегодня в суд после работы полиции на складе интернет-маркетплейса в поселке Петро-Славянка.

    Всем им инкриминируется нарушение иностранным гражданином трудовой деятельности в Петербурге.

    По данным пресс-службы, все доставленные в основном работали на подборе и отгрузке товаров на складе, но без надлежащих для работы документов. Статья КОАП, по которой их привлекают, грозит штрафом в 5–7 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.

    Под протокол все задержанные вину признают, раскаиваются и указывают на незнание языка.

    «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы «Озона», но на момент публикации новости ответа не получила.

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    Комментарии 4

    nod43026 Окт 2022 в 16:34
    https://www.fontanka.ru/2022/10/26/71767805/
    +0−0
    своих не бросаем26 Окт 2022 в 16:21
    как насчёт штрафов юрлицу?
    +0−0
    Pilat26 Окт 2022 в 16:01
    А ОЗОН грозит за каждого такого нелегала по 800 000 штрафа
    +0−0
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