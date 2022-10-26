Склад OZON в Колпино опустел после визита полиции. Три десятка сотрудников увезли в суд

Колпинский районный суд начал рассматривать протоколы о нарушении миграционного законодательства, которые вместе с 27 иностранцами привезли после рейда на складе «Озона».
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 октября, автобус иностранных граждан из Узбекистана и Таджикистана привезли сегодня в суд после работы полиции на складе интернет-маркетплейса в поселке Петро-Славянка.
Всем им инкриминируется нарушение иностранным гражданином трудовой деятельности в Петербурге.
По данным пресс-службы, все доставленные в основном работали на подборе и отгрузке товаров на складе, но без надлежащих для работы документов. Статья КОАП, по которой их привлекают, грозит штрафом в 5–7 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ.
Под протокол все задержанные вину признают, раскаиваются и указывают на незнание языка.
«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы «Озона», но на момент публикации новости ответа не получила.