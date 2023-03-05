Китай решительно выступит против независимости Тайваня, предложив взамен «мирное воссоединение»

Пекин намерен активно «продвигать процесс мирного воссоединения Китая» в 2023 году. Об этом говорится в правительственном докладе КНР, сообщает РБК со ссылкой на портал Xinhua.



При этом Bloomberg отмечает, что в ежегодном отчете риторика властей КНР в отношении Тайваня практически не изменилась.

