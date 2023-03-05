Китай решительно выступит против независимости Тайваня, предложив взамен «мирное воссоединение»

Пекин намерен активно «продвигать процесс мирного воссоединения Китая» в 2023 году. Об этом говорится в правительственном докладе КНР, сообщает РБК со ссылкой на портал Xinhua.
При этом Bloomberg отмечает, что в ежегодном отчете риторика властей КНР в отношении Тайваня практически не изменилась.
«Мы должны содействовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Китая», — заявлял премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, подчеркнув, что надо придерживаться принципа «одного Китая» и Консенсуса 1992 года. Документ, подписанный Пекином и Тайбэем на встрече в Гонконге
Между тем власти США снабжают Тайвань оружием. Единственный в США завод по производству танков Abrams полностью забит заказами на новые танки для Польши и Тайваня, поэтому задерживаются поставки обещанных Украине танков