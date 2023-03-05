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    На Тайване хотят платить деньги приезжающим туристам

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    Власти Тайваня обсуждают идею выплачивать туристам, приезжающим на отдых в эту страну, по 5 тысяч тайваньских долларов (12,3 тысячи рублей). Об этом сообщает 4 марта «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.

    В Тайваньском туристическом бюро поясняют, что деньги планируется переводить на специальную туристическую карту. Их можно будет тратить на проживание, транспорт и продукты. Таким образом власти рассчитывают поддержать туризма и привлечь около шести миллионов отдыхающих в этом году.

    «Тайвань полностью открыл свои границы только в октябре 2022 года, и впоследствии ему не удалось привлечь даже десятую часть числа туристов в сравнении с предыдущими годами», — поясняется в материале.

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