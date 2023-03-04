    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-в

    744мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.46eur80.05

    Как ДТП на скоростной трассе «притягивает» новую аварию. Видео «замеса» на КАД

    4515
    5 комментариев

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Первые минуты после массовой аварии, которая 4 марта собрала пробку на востоке КАД, зафиксировал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста. Он сам чуть не попал в «замес».

    Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Автор уворачивался, зная, что никого не заденет справа, так как смотрел в зеркала», — отмечается в сообщении. Сам водитель в комментариях добавляет: «Во-первых, я увидел замес и включил аварийку для задних, скорость при этом была не такая и большая, км 40–60. А вот второй проморгал и чуть не влетел в меня. Во-вторых, это обрезанное видео».

    Как уже писала «Фонтанка», около 12:40 на 46-м километре столкнулись четыре попутных легковых автомобиля. Люди не пострадали, но выросла пробка.

    Остановившиеся после ДТП или из-за технической неисправности машины на скоростной магистрали провоцируют новые аварии. Так, 27 февраля на КАД погибли две женщины. А на ЗСД 2 марта водителя КАМАЗа, который по какой-то причине остановился и вышел на дорогу, сбили две машины подряд. На КАД в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5–8 минут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПМассовая аварияДТП в ПетербургеДТП на КАДНаезд на стоящий автомобиль
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close