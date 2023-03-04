Как ДТП на скоростной трассе «притягивает» новую аварию. Видео «замеса» на КАД

Первые минуты после массовой аварии, которая 4 марта собрала пробку на востоке КАД, зафиксировал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста. Он сам чуть не попал в «замес».



Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Автор уворачивался, зная, что никого не заденет справа, так как смотрел в зеркала», — отмечается в сообщении. Сам водитель в комментариях добавляет: «Во-первых, я увидел замес и включил аварийку для задних, скорость при этом была не такая и большая, км 40–60. А вот второй проморгал и чуть не влетел в меня. Во-вторых, это обрезанное видео».

