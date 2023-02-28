    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-з

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Подробности ДТП на КАД, где грузовик влетел в стоящие машины. Погибли две женщины

    6571
    7 комментариев

    В вечерней аварии на КАД во Всеволожском районе погибли два человека. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    ПоделитьсяПоделиться

    Авария случилась вчера в 21:55 на 50-м километре внешнего кольца КАД, «Фонтанка» писала о ней. 47-летний мужчина на большегрузе «Ивеко Стралис» совершил наезд на стоящие после ДТП «Рено Сандеро» (под управлением женщины 1972 года рождения) и «Газель» (под управлением мужчины 1978 года рождения). На момент публикации новости было известно об одной погибшей женщине. По данным полиции, на месте скончались водитель «Сандеро» и её пассажирка — неустановленная женщина лет 30–35 на вид. Находившаяся в «Рено Сандеро» 7-летняя девочка попала в больницу в тяжёлом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

    Этот случай обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Маленькую девочку достали до приезда скорой и увезли на попутно проезжающей карете скорой помощи», — отмечают в публикации.

    «Ехал мимо них до аварии, думал, зачем стоять посередине, снесут же! Еду обратно через полчаса, а там уже ужас», — рассказывает Игорь. Дмитрий также ехал мимо: «Видел их, они стояли посередине КАД и без аварийного знака. Тоже не сразу их заметил». А вот Аркадий заметил стоящие машины заранее, в отличие от водителя фуры: «Я за этим, на фуре, в 100 метрах ехал в соседней полосе. Он просто как ехал, так и вошел в «Сандерик». <...> ДТП с «Газелькой» по всем правилам [было обозначено]: и знак аварийной остановки был, и видно их было издалека. Я до последнего думал, отвернет, а он метрах в 10 только руля дернул». Кроме того, подписчики группы отмечают, что на табло переменной информации было предупреждение о том, что через 2 километра ДТП.

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. В такой аварии на ЗСД недавно погибла женщина. «Гелендваген» остановился во второй полосе по технической причине и, по данным МСС, успел простоять 8 минут (видео).

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ПетербургеДТП на КАДНаезд на стоящий автомобиль
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close