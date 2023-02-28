Подробности ДТП на КАД, где грузовик влетел в стоящие машины. Погибли две женщины

Авария случилась вчера в 21:55 на 50-м километре внешнего кольца КАД, «Фонтанка» писала о ней . 47-летний мужчина на большегрузе «Ивеко Стралис» совершил наезд на стоящие после ДТП «Рено Сандеро» (под управлением женщины 1972 года рождения) и «Газель» (под управлением мужчины 1978 года рождения). На момент публикации новости было известно об одной погибшей женщине. По данным полиции, на месте скончались водитель «Сандеро» и её пассажирка — неустановленная женщина лет 30–35 на вид. Находившаяся в «Рено Сандеро» 7-летняя девочка попала в больницу в тяжёлом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Этот случай обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Маленькую девочку достали до приезда скорой и увезли на попутно проезжающей карете скорой помощи», — отмечают в публикации.

«Ехал мимо них до аварии, думал, зачем стоять посередине, снесут же! Еду обратно через полчаса, а там уже ужас», — рассказывает Игорь. Дмитрий также ехал мимо: «Видел их, они стояли посередине КАД и без аварийного знака. Тоже не сразу их заметил». А вот Аркадий заметил стоящие машины заранее, в отличие от водителя фуры: «Я за этим, на фуре, в 100 метрах ехал в соседней полосе. Он просто как ехал, так и вошел в «Сандерик». <...> ДТП с «Газелькой» по всем правилам [было обозначено]: и знак аварийной остановки был, и видно их было издалека. Я до последнего думал, отвернет, а он метрах в 10 только руля дернул». Кроме того, подписчики группы отмечают, что на табло переменной информации было предупреждение о том, что через 2 километра ДТП.