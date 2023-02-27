Фура протаранила «Газель» и легковушку на КАД. Погибла женщина, пострадал ребенок

Серьезная авария произошла вечером 27 февраля на 50-м километре внешнего кольца КАД. Как рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около десяти вечера большегруз въехал в стоявшие после попутного ДТП легковой автомобиль и «Газель».

В результате погибла женщина, пострадал ребенок. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Тем временем, очевидцы публикуют фотографии с места происшествия. По их словам, маленькую девочку достали до приезда скорой и увезли на попутно проезжающей карете скорой помощи.