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    На КАД грузовик перевернулся после столкновения с легковой. Водитель упал с эстакады на Пулковское шоссе

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    4 комментария
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    Необычная авария произошла на 68-м километре внутреннего кольца КАД 4 марта. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель последнего транспортного средства явно родился в рубашке.

    Как рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:50 поступила информация о ДТП: две попутки столкнулись с последующим опрокидыванием. Заняты первая полоса и полоса безопасности. На место выехали представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

    Очевидцы сообщают, что легковая перевернулась и лежит на КАД, грузовик тоже лег на бок, сломал ограждения. При этом водитель, по их словам, упал вниз на Пулковское шоссе и выжил. Сейчас на месте работают экстренные службы.

    «Свидетель ДТП сказал, что «Газон» подрезал легковушку», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Точные обстоятельства выясняются.

    Позже появились детальные фотографии с места ДТП.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17722536" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    Гость04 Мар 2023 в 17:27
    вы - нехорошие люди
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