На КАД грузовик перевернулся после столкновения с легковой. Водитель упал с эстакады на Пулковское шоссе

Как рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:50 поступила информация о ДТП: две попутки столкнулись с последующим опрокидыванием. Заняты первая полоса и полоса безопасности. На место выехали представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

Необычная авария произошла на 68-м километре внутреннего кольца КАД 4 марта. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель последнего транспортного средства явно родился в рубашке.

Очевидцы сообщают, что легковая перевернулась и лежит на КАД, грузовик тоже лег на бок, сломал ограждения. При этом водитель, по их словам, упал вниз на Пулковское шоссе и выжил. Сейчас на месте работают экстренные службы.



«Свидетель ДТП сказал, что «Газон» подрезал легковушку», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Точные обстоятельства выясняются.



Позже появились детальные фотографии с места ДТП.