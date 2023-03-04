    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, с-в

    742мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    ДТП с двумя перевёртышами на КАД — в деталях на фото. Выпавший водитель жив

    6078
    обсудить
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Водитель, выпавший из кабины грузовика на КАД, жив. Это подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фотографиях Упрдора хорошо видно, что сам грузовик частично завис над Пулковским шоссе. Легковой автомобиль тоже лежит на крыше.

    читатель «Фонтанки»

    ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 4 марта около 14:50 на 68-м километре внутреннего кольца. Легковая машина и «ГАЗель» двигались попутно, и обе после удара опрокинулись. Фургон врезался в барьерное ограждение, оно остановило его от падения вниз, на едущий по Пулковскому шоссе транспорт. А вот водителя в кабине ничто не удержало. Он, по данным Упрдора, пострадал.

    ПоделитьсяПоделиться

    «На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, МЧС, ГИБДД», — отмечают в пресс-службе учреждения.

    ПоделитьсяПоделиться

    Явных пробок из-за ДТП нет. Наблюдается только небольшой затор на Пулковском шоссе в сторону области.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с перевертышемДТП с переворотомДТП в ПетербургеДТП на КАД
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close