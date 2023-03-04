ДТП с двумя перевёртышами на КАД — в деталях на фото. Выпавший водитель жив

Водитель, выпавший из кабины грузовика на КАД, жив. Это подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фотографиях Упрдора хорошо видно, что сам грузовик частично завис над Пулковским шоссе. Легковой автомобиль тоже лежит на крыше.
читатель «Фонтанки»
ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 4 марта около 14:50 на 68-м километре внутреннего кольца. Легковая машина и «ГАЗель» двигались попутно, и обе после удара опрокинулись. Фургон врезался в барьерное ограждение, оно остановило его от падения вниз, на едущий по Пулковскому шоссе транспорт. А вот водителя в кабине ничто не удержало. Он, по данным Упрдора, пострадал.
«На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, МЧС, ГИБДД», — отмечают в пресс-службе учреждения.
Явных пробок из-за ДТП нет. Наблюдается только небольшой затор на Пулковском шоссе в сторону области.