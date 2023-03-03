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    Автомобиль Генпрокуратуры попал в массовую аварию с пострадавшими в Москве

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    Видео: АГН «Москва»

    Пять автомобилей столкнулись днем 3 марта на западе Москвы. Среди участников оказался автомобиль Генеральной прокуратуры России. Известно о нескольких пострадавших.

    Авария произошла утром на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Toyota Camry, принадлежащая Генпрокуратуры, предположительно ехала по выделенной полосе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. У машины сильно повреждена передняя часть, вероятно удар был лобовым.

    В результате ДТП, по предварительной информации ГИБДД Москвы, пострадали три человека. Есть ли пострадавшие в автомобиле прокуратуры и кто был за рулем, устанавливается.

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    ГенпрокуратураДТПМоскваМассовая авария
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