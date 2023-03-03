Путин подписал указ, расширяющий полномочия военных комиссариатов

Указ о внесении дополнений в положение о военных комиссариатах подписал 3 марта президент Владимир Путин.



Текст документа появился на портале правовой информации.



Согласно ему, с сегодняшнего дня военкоматы должны принимать и рассматривать заявления о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и, соответственно, выдавать их в случае положительного решения.



Помимо этого в положении появился новый пункт о том, что военные комиссариаты выполняют иные задачи, которые предусмотрены нормативными документами РФ — от актов президента и правительства РФ до конституционных.

