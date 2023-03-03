Петербуржец арестован за жестокое убийство девушки, отказавшейся идти с ним в клуб

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в гибели девушки. Несмотря на затворнический образ жизни фигуранта, решение ему не понравилось.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 марта, ходатайство следствия об аресте Алексея Данилова удовлетворено, он заключён под стражу до 27 марта. Данилов просил оставить его в домашних застенках. Тем более что в полиции отмечали его особую нелюдимость в последние три года.
48-летнему мужчине предъявлено обвинение по второй части статьи 105 УК — убийство, сопряжённое с изнасилованием. На днях он показывал и рассказывал следствию то, о чём молчал без малого 21 год.
Тело первокурсницы колледжа было найдено в Фонарном переулке весной 2002 года. Девушка была изнасилована, избита и задушена. По данным следствия, с Даниловым она была знакома: молодой на тот момент человек пригласил подругу на танцы 15 марта и напал на неё, когда по дороге первокурсница передумала и решила вернуться домой.