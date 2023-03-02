Изнасиловал, убил, всю жизнь боялся. В Петербурге раскрыли жестокое убийство девушки 20-летней давности

Сотрудники петербургского уголовного розыска спустя 21 год задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки в центре города.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 2 марта, тело 19-летней первокурсницы колледжа нашли 16 марта 2002 года в Фонарном переулке, 4. Девушка была изнасилована, избита и задушена. Тогда же прокуратура Адмиралтейского района возбудила дело по статье «Убийство», все эти годы оно оставалось нераскрытым.
Благодаря оперативной информации спустя почти 21 год, 1 марта 2023 года оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком преступлении — 48-летнего жителя улицы Шкапина.
Мужчина был знаком с жертвой: они встречались в общей компании и вместе ходили на дискотеку. Вот и 15 марта 2002 года молодой (на тот момент) человек пригласил девушку пойти на танцы. Но дойдя до клуба, первокурсница передумала и решила вернуться домой. По дороге у молодых людей произошла ссора — парень набросился на девушку, избил её, изнасиловал и задушил.
20 лет мужчина жил в страхе: он постоянно менял работу, причем выбирал самые незаметные места и, как правило, устраивался разнорабочим. А в последние три года он вообще перестал выходить из дома и жил на пенсию отца.
Подозреваемого уголовный розыск передал в СК.