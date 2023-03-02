Изнасиловал, убил, всю жизнь боялся. В Петербурге раскрыли жестокое убийство девушки 20-летней давности

Сотрудники петербургского уголовного розыска спустя 21 год задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки в центре города.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 2 марта, тело 19-летней первокурсницы колледжа нашли 16 марта 2002 года в Фонарном переулке, 4. Девушка была изнасилована, избита и задушена. Тогда же прокуратура Адмиралтейского района возбудила дело по статье «Убийство», все эти годы оно оставалось нераскрытым.



Благодаря оперативной информации спустя почти 21 год, 1 марта 2023 года оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком преступлении — 48-летнего жителя улицы Шкапина.

