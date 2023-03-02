    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, зап

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Изнасиловал, убил, всю жизнь боялся. В Петербурге раскрыли жестокое убийство девушки 20-летней давности

    13066
    11 комментариев

    Сотрудники петербургского уголовного розыска спустя 21 год задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки в центре города.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 2 марта, тело 19-летней первокурсницы колледжа нашли 16 марта 2002 года в Фонарном переулке, 4. Девушка была изнасилована, избита и задушена. Тогда же прокуратура Адмиралтейского района возбудила дело по статье «Убийство», все эти годы оно оставалось нераскрытым.

    Благодаря оперативной информации спустя почти 21 год, 1 марта 2023 года оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком преступлении — 48-летнего жителя улицы Шкапина.

    Мужчина был знаком с жертвой: они встречались в общей компании и вместе ходили на дискотеку. Вот и 15 марта 2002 года молодой (на тот момент) человек пригласил девушку пойти на танцы. Но дойдя до клуба, первокурсница передумала и решила вернуться домой. По дороге у молодых людей произошла ссора — парень набросился на девушку, избил её, изнасиловал и задушил.

    20 лет мужчина жил в страхе: он постоянно менял работу, причем выбирал самые незаметные места и, как правило, устраивался разнорабочим. А в последние три года он вообще перестал выходить из дома и жил на пенсию отца.

    Подозреваемого уголовный розыск передал в СК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗадержаниеУбийствоУбийство 20-летней давности
    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ8
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close