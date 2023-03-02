Затворнику из Петербурга пришлось спустя 20 лет вспоминать на камеру, как он бил и душил девушку

В ролике 48-летний мужчина показывает на манекене, как бил знакомую кулаками по лицу, а потом душил.

Следственный комитет Петербурга показал кусочек «уличной» (следственное мероприятие. — Прим. ред. ), где задержанный за преступление 2022 года мужчина вспоминал, как произошло убийство 18-летней.

Он также изнасиловал девушку, с которой был знаком по общей компании.



Как сообщали «Фонтанке» в ГУ МВД, 15 марта 2002 года молодые люди пошли вместе на дискотеку, но перед клубом девушка передумала и решила вернуться. По пути домой у нее с подозреваемым якобы произошла ссора, в ходе которой он её избил, изнасиловал и задушил.

