РИА Новости и ТАСС: В Брянской области «боестолкновение с диверсантами», взяты заложники

В Брянской области 2 марта происходит «боестолкновение с украинскими диверсантами», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.



По предварительным данным РИА Новости, в селе Любечане несколько человек взяты в заложники в магазине. Об этом рассказал источник в экстренных службах. По его словам, обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются.



«До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области», — добавляет ТАСС.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на два села, а также о том, что украинские диверсанты обстреляли движущееся транспортное средство. По его словам, один человек погиб и один (ребенок) пострадал.

