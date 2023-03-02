    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Боевые действия на Украине

    РИА Новости и ТАСС: В Брянской области «боестолкновение с диверсантами», взяты заложники

    11123
    19 комментариев

    В Брянской области 2 марта происходит «боестолкновение с украинскими диверсантами», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По предварительным данным РИА Новости, в селе Любечане несколько человек взяты в заложники в магазине. Об этом рассказал источник в экстренных службах. По его словам, обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются.

    «До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области», — добавляет ТАСС.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на два села, а также о том, что украинские диверсанты обстреляли движущееся транспортное средство. По его словам, один человек погиб и один (ребенок) пострадал.

    «Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — отмечалось в сообщении.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗаложникиОбстрелДиверсантыБрянская областьОбстрел Брянской области

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close