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    В Приморье поймали упитанного тигра-хулигана, который нападал на домашних животных

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    Группа Охотнадзора поймала конфликтного амурского тигра, который долгое время держал в напряжении жителей нескольких населённых пунктов в Приморье. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба правительства края.

    Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
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    Зверь попал в ловушку в районе села Знаменка, куда он наведывался по ночам и нападал на собак. По словам первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового, сейчас тигр выглядит упитанным.

    Животное доставят в реабилитационный центр в Алексеевке для ветеринарного осмотра. Впоследствии станет ясно, можно ли его выпустить в малонаселённую местность сразу или ему лучше некоторое время побыть среди специалистов. В первом случае он окажется на участке с большой плотностью копытных, где нет других самцов тигра.

    Решение Росприроднадзора на отлов этой особи было получено ещё в прошлом году после того, как хищник напал на нескольких домашних собак. Министр лесного и охотничьего хозяйства региона Константин Степанов отметил, что конфликтные ситуации сейчас создают всего около 2 % от общего числа амурских тигров в Приморье, а в целом их около 600.

    Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

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