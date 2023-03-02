В Приморье поймали упитанного тигра-хулигана, который нападал на домашних животных

Группа Охотнадзора поймала конфликтного амурского тигра, который долгое время держал в напряжении жителей нескольких населённых пунктов в Приморье. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба правительства края.
Зверь попал в ловушку в районе села Знаменка, куда он наведывался по ночам и нападал на собак. По словам первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового, сейчас тигр выглядит упитанным.
Животное доставят в реабилитационный центр в Алексеевке для ветеринарного осмотра. Впоследствии станет ясно, можно ли его выпустить в малонаселённую местность сразу или ему лучше некоторое время побыть среди специалистов. В первом случае он окажется на участке с большой плотностью копытных, где нет других самцов тигра.
Решение Росприроднадзора на отлов этой особи было получено ещё в прошлом году после того, как хищник напал на нескольких домашних собак. Министр лесного и охотничьего хозяйства региона Константин Степанов отметил, что конфликтные ситуации сейчас создают всего около