Журнал «Военная мысль» сообщил о разработке нового вида военной операции с ядерным оружием

Российские военные разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия — «операцию стратегических сил сдерживания (ОССС)» с целью сдерживания агрессии США. Об этом сообщает журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны, в статье за авторством первого замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова.



«По мнению ведущих отечественных военных специалистов, главным инструментом сдерживания начала и решительного противодействия проведению вооруженными силами США и НАТО стратегической многосферной операции может быть рассмотрена находящаяся на сегодняшний день в стадии активной разработки операция стратегических сил сдерживания (ОССС), содержание которой могут составить операции (боевые действия) всех видовых и родовых компонентов ВС РФ, имеющих на оснащении стратегическое наступательное (ядерное и неядерное) оружие (СЯО и СНЯО)», — говорится в публикации.

