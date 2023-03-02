Журнал «Военная мысль» сообщил о разработке нового вида военной операции с ядерным оружием

Российские военные разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия — «операцию стратегических сил сдерживания (ОССС)» с целью сдерживания агрессии США. Об этом сообщает журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны, в статье за авторством первого замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова.
«По мнению ведущих отечественных военных специалистов, главным инструментом сдерживания начала и решительного противодействия проведению вооруженными силами США и НАТО стратегической многосферной операции может быть рассмотрена находящаяся на сегодняшний день в стадии активной разработки операция стратегических сил сдерживания (ОССС), содержание которой могут составить операции (боевые действия) всех видовых и родовых компонентов ВС РФ, имеющих на оснащении стратегическое наступательное (ядерное и неядерное) оружие (СЯО и СНЯО)», — говорится в публикации.
Авторы статьи указывают, что США усиливают агрессивность своего военно-политического курса в отношении России и, вероятно, планируют разгром России в форме «стратегической (глобальной) многосферной операции». Главной целью американские власти, по мнению авторов, видят «военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и людских ресурсов страны». Но при этом они «постепенно теряют лидирующие позиции в мире».
«Военно-стратегические условия для реализации стратегического ядерного сдерживания в XXI веке кардинально изменились. В мире объективно формируется многополярная система миропорядка с ярко выраженными ядерными полюсами», — отмечается в статье.
Разрабатываемая в России операция, по словам авторов, направлена на отражение воздушно-космического нападения США и НАТО, подавление системы ПРО США, недопущение потерь сдерживающего потенциала РФ, нанесение «неприемлемого ущерба» агрессору с помощью ядерного потенциала.
«В интересах решения задач первого этапа (фазы) операции ССС ракетные соединения (части) в составе группировки ССС по ОВКН могут привлекаться для нанесения ракетных ударов по районам сосредоточения ударных группировок агрессора, арсеналам и базам хранения резерва боезапаса высокоточных средств в целях максимально возможного снижения плотности массированного контрсилового воздействия противника», — говорится в публикации.