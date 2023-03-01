Петербуржцы пробили санкции и вместо Турции приземлились в закрытой Венгрии

«Первый рейс» после закрытия полетов из России в европейские страны из-за санкций состоялся 1 марта. Его совершили пассажиры рейса Петербург — Анталья, которые неведомым образом приземлились вместо Турции в Венгрии.
По данным сайта Flightradar24, рейс TK3673 с самого начала пошёл не по плану. Сначала лайнер Turkish Airlines кружил над Литвой, «примеряясь» к Каунасу, затем повторил круги в Словакии и вскоре сел в Будапеште. Прямых рейсов из Пулково туда нет с момента закрытия рейсов WizzAir из-за взаимных санкций России и Европы на полёты авиакомпаний.
Причина происходящего неизвестны. В авиакомпании на запрос «Фонтанки» не ответили, а находящиеся на борту петербуржцы сообщили в комментариях «Фонтанке», что сидят в самолёте — им самим толком не пояснили, что случилось.