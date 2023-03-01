«Размеры России такие, что всегда найдется лазейка». Картаполов объяснил, почему беспилотникам удается обойти ПВО

Размеры России такие, что всегда найдется лазейка, по которой может какой-то беспилотник пролететь. Об этом 1 марта заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев Live».
Он отметил, что средства противовоздушной обороны имеют свои параметры по высоте и дальности, но у украинских военных есть средства разведки, в том числе те, которые им предоставляют страны НАТО. Поэтому вполне возможна ситуация, что беспилотник может обойти средства обороны и добраться до цели назначения.
Генеральный штаб вместе с командованием ВКС, по словам Картаполова, должен задуматься и принять определенные меры и защитить не только государственные и военные объекты, но и нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы.
Картаполов добавил, что средства борьбы с беспилотниками недорогие и их может закупить любая корпорация, чтобы защитить свои объекты на постоянной основе, в том числе и от терроризма.
Под десяток ЧП с «НЛО» за сутки зафиксировали в России. Часть из них объявлена учениями, но в итоге это самая масштабная по географии воздушная атака беспилотников за всё время. Сообщения поступали из Белгорода, Туапсе, Адыгеи, истребители якобы для тренировки «гоняли» некий объект над Петербургом, а еще один впервые упал у распределительной станции «Газпрома» в ближайшем Подмосковье.
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