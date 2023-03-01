«Размеры России такие, что всегда найдется лазейка». Картаполов объяснил, почему беспилотникам удается обойти ПВО

Размеры России такие, что всегда найдется лазейка, по которой может какой-то беспилотник пролететь. Об этом 1 марта заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев Live».



Он отметил, что средства противовоздушной обороны имеют свои параметры по высоте и дальности, но у украинских военных есть средства разведки, в том числе те, которые им предоставляют страны НАТО. Поэтому вполне возможна ситуация, что беспилотник может обойти средства обороны и добраться до цели назначения.