Директор молодежного центра «КОНТАКТ» о «ЧВК Редан»: Субкультурой это виртуальное сообщество не назовешь

Сотни подростков в клетчатых штанах с пауками просто любят мультики, считает директор «КОНТАКТА»

Поклонники аниме и «оффники», которых забирал ОМОН из московского ТЦ «Авиапарк» и петербургского ТЦ «Галерея», вовсе не представители субкультуры и не молодежное движение, какими были те же растаманы или толкиенисты. Павел Горюнов, директор смольнинского Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», рассказал «Фонтанке», почему пара сотен подростков в клетчатых штанах с пауками на спине — это не андеграунд.



— Павел, взрослым казалось, что молодежные субкультуры закончились на готах и эмо. Они ошибались?

— Нет. Именно готы и эмо были последними настоящими представителями подростковой и молодежной субкультуры. Не думайте, будто 25 и 26 февраля мы узнали о существовании нового неформального движения — поклонников аниме, которые назвались «ЧВК Редан», нельзя так назвать. Помните, панков, рэперов объединяла не только внешняя атрибутика, но в первую очередь — идеология, какой бы она нам ни казалась. И это «игра единомышленников вдолгую». Называя любовь к аниме субкультурой, мы играем в слова, потому что по большому счету это часть молодежной моды, в ней нет идеологии — аниме много всяких и разных.



Сейчас в соцсетях есть много групп по интересам, ребята в них общаются, а если в какой-то момент захотят встретиться, даже не будучи знакомыми, они находят друг друга в многолюдных ТЦ — определяют, свой или чужой, по брендовой одежде и символике. Но это не то явление, которое было в доинтернетную эпоху.

— То есть воскресная встреча более сотни человек, объединенных одной большой любовью к мультикам, неформальным объединением не считается?

— Речь идет о ребятах, которые нашли друг друга в соцсетях и общие интересы проявились в виде приглашения встретиться в торговом центре какого-то города. Никаких предварительных договоренностей: «Через час собираемся в «Галерее». О какой-то глобальной массовости тоже не стоит говорить: произошло одно событие — до него никто и не слышал о «ЧВК Редан». Пока у них серьезного противостояния ни с кем нет, пока мы не видим их ежедневно на территории города, говорить о нем как о зарождении неосубкультуры не стоит.



— Тогда кто такие «оффники», которые тоже объединились и встретились, чтобы подраться с «анимешниками»?

— Это что-то очень близкое к явлению, которое раньше называлось околофутбольщиками или представителями правых молодежных движений. Я бы сказал, что это некий собирательный образ из архаичных субкультур. Понятно то, что это точно не любители аниме, а их противоположность. Они явно предпочитают проводить досуг не за мультиками, а в спортзале или за совместным просмотром футбола. Можно предположить, что они тоже в своей группе в соцсети собрали друзей и поехали в «Галерею». Нынешней молодежи объединиться и собраться гораздо легче, чем 20 лет назад, когда единственным способом связи был телефон. Но я сомневаюсь, что кто-то следит за тем, где и когда собираются поклонники аниме, а потом объединяются, чтобы неожиданно нагрянуть и побить их. Не забывайте, что крупные торговые центры сегодня — это места концентрации молодежи. Разной. На улице ведь холодно, а там тепло, есть Интернет, фуд-корт, можно с друзьями пообщаться. В «Галерее», кстати, подростки собираются в любое время года. И когда там появляется одномоментно много подростков с черными волосами, в одинаковых клетчатых штанах и с пауками на спине, разговаривают об аниме, кого-то это может не устраивать, возникает конфликт.



И «оффники», и «анимешники» не являются каким-то системным явлением. Их сейчас позвали потусоваться — они собрались и поехали.



— Существует версия, что все стычки, драки и массовость в группах соцсетей — чуть ли не происки украинских спецслужб.



— Мне сложно оценивать теории заговора. В нашем центре есть служба мониторинга Интернета, которая отслеживает детские, подростковые и молодежные сообщества. Действительно, до сих пор никакой массовости в анимешных группах не было. Мы встречали «Редан» как тэг, отдельные упоминания внутри групп поклонников аниме («Редан» — это один из сюжетов сериала). То есть название звучало только в контексте аниме-культуры. Попыток собрать под этим брендом сообщество, созвать ребят никогда не было.

А группы и каналы с названием «ЧВК Редан» появились вчера. Если мы посмотрим на статистику групп «ВКонтакте», «Телеграме», увидим, что они начали расти тоже вчера, до этого большой популярности не было. На ее волне сейчас эти группы станут узнаваемым брендом, особенно у подростков.



— Сегодня существуют другие крупные подростковые сообщества?

— Ковид сильно повлиял на уличные сходки, объединяющие их участников по каким-то интересам. Они практически исчезли. Да, есть поклонники каких-то музыкальных направлений, но это в основном полисубкультурная идентификация, часть молодежной моды, не более того. Таких молодежных групп, какие были еще 10–15 лет назад, уже нет. Хотя мы знаем, что представители неформальных объединений, которые мы помним из 1990-х, до сих пор активные. Только это дяденьки, которым далеко за 30 — с семьями, работой. Они собираются на встречи старых друзей. Нам они не интересны как целевая группа. Есть ролевики, в Толкиена продолжают играть. Их тоже молодежными группами вряд ли назовешь. Это, можно сказать, профессионалы, часть ушла в бизнес — изготавливать атрибутику, организовывать игры. К ним приходит молодежь, но ее немного. Такой массовости, которая была 20–30 лет назад, нет.



— Неформалов нет, а неформальная молодежь есть. Мы же видим ее на улицах.

— Если вы видите ярко и непривычно одетых молодых людей с разноцветными волосами, это уже ничего не значит. Точнее, значит лишь то, что подростки и молодежь хотят таким образом выделиться, привлечь к себе внимание — поведенческая радикальность как характеризовала подростковый возраст, так и продолжает характеризовать, это известный подростковый максимализм. Того, что определяло бы его принадлежность к какому-то неформальному объединению, уже нет — нет идеологии, атрибутики, традиционных тусовочных мест. О внезапно появившейся «ЧВК Редан» заговорили на фоне громкой истории, подростки ею заинтересовались, и чем больше мы об этом будем говорить, тем больше она будет расширяться, но и это пока виртуальная общность.

