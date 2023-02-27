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    Пока синоптики обещают оттепель, дороги Петербурга обрабатывают от гололеда

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Зима на минувшей неделе позволила петербургским дорожникам меньше чистить и больше вывозить. За семь дней в городе выпало чуть более 8 сантиметров снега.

    В среднем на прошедшей неделе дорожные службы отправляли на утилизацию по 14 тысяч кубометров снега в сутки, сообщает 27 февраля пресс-служба комитета по благоустройству. Всего за семь дней с петербургских улиц на снегоплавильные и снегоприемные пункты увезли более 104 тысяч кубометров снежных масс.

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    В понедельник улицы Петербурга чистят 820 уборочных машин и 973 дворника. Чтобы не образовывался скользкий накат, поверхность дорог обрабатывают противогололедными материалами. Еще 262 машины и 928 садовников работают в садах, скверах и парках. Между тем уже на завтра синоптики обещают в Петербурге потепление до плюсовой температуры. Но в целом на неделе погода будет неустойчивой, а температура — заметно колебаться.

    Звонки по вопросам уборки городских улиц круглосуточно принимает дежурная служба комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Номера «горячих линий» подведомственных предприятий опубликованы на сайте ведомства.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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