В Москве бетономешалку перевернуло и закрутило в тоннеле

ДТП с грузовым автомобилем перекрыло Лефортовский тоннель в Москве. Бетономешалка задела несколько легковушек.
Как сообщает 26 февраля телеграм-канал департамента транспорта столицы, в Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с легковыми и опрокинулся на проезжую часть. На опубликованном видео запечатлено, как бетономешалка крутится на асфальте, высекая искры.
«На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто», — добавили в Дептрансе Москвы.