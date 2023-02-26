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    В Москве бетономешалку перевернуло и закрутило в тоннеле

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    ДТП с грузовым автомобилем перекрыло Лефортовский тоннель в Москве. Бетономешалка задела несколько легковушек.

    Дептранс. Оперативно

    Как сообщает 26 февраля телеграм-канал департамента транспорта столицы, в Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с легковыми и опрокинулся на проезжую часть. На опубликованном видео запечатлено, как бетономешалка крутится на асфальте, высекая искры.

    «На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто», — добавили в Дептрансе Москвы.

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