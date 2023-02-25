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    Следствие: Обвиняемый в стрельбе в омоновца — сторонник группы «Артподготовка»*

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    Тигран Хачикян, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, разделяет взгляды экстремистской группы «Артподготовка«*. Об этом 25 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на документы следствия.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Кроме того, следствие отмечает, что пока не установлены все лица, причастные к совершению преступления и способствовавшие ему. «Хачикян может быть причастен к иным преступлениям против государственной власти», — говорится в сообщении.

    Синяки на его лице объясняются тем, что фигурант во время задержания был остановлен передней подсечкой и упал, добавляют в пресс-службе.

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    Сейчас Куйбышевский районный суд рассматривает ходатайство следствия о заключении Хачикяна под стражу. Он не возражает.

    Следствие считает, что в пятницу у Гостиного двора Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое. Ранее мужчине было предъявлено обвинение. Вину он признал, но частично. При себе у Хачикяна в момент преступления было два охотничьих обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова». Подробности случившегося и полное видео стрельбы — в материале «Фонтанки».

    *Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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