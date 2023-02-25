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    Четырехлетний мальчик на ватрушке влетел головой в дерево у Ледового дворца. Прокуратура начала проверку

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    В Петербурге дети продолжают получать серьезные травмы, катаясь с гор на ватрушках. На сей раз жертвой опасного зимнего инвентаря стал четырехлетний мальчик из Агалатово. Малыш пострадал в Яблоновском саду, неподалеку от Ледового дворца. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 февраля.

    Ребенок поступил во Всеволожскую КМБ в День защитника Отечества. У пациента диагностировали сотрясение головного мозга, состояние оценили как тяжелое. Было установлено, что в четверг около 19:00 мальчик катался на ватрушке и ударился об дерево головой во время спуска с горы. На данный момент состояние мальчика не вызывает опасений, его вывели из медикаментозного сна и перевели в обычную палату.

    Прокуратура Невского района уже начала проверку по факту происшествия. Как сообщает пресс-служба ведомства, мальчик катался на арендованном тюбинге. По данным «Фонтанки», выдававший «ватрушки» работал за 1500 рублей в день. Час использования инвентаря стоил 300 рублей. Спуск с горы не был никаким образом оборудован. Правоохранители выясняют, кто является владельцем тюбингов и кто ответственен за обустройство горки в этом месте.

    Ранее «Фонтанка» писала, что московский школьник погиб, врезавшись в дерево на ватрушке. В Петербурге дети регулярно попадают в больницу, прокатившись на тюбинге. А в начале года жертвой опасного развлечения стала взрослая женщина.

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