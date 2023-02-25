Четырехлетний мальчик на ватрушке влетел головой в дерево у Ледового дворца. Прокуратура начала проверку

В Петербурге дети продолжают получать серьезные травмы, катаясь с гор на ватрушках. На сей раз жертвой опасного зимнего инвентаря стал четырехлетний мальчик из Агалатово. Малыш пострадал в Яблоновском саду, неподалеку от Ледового дворца. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 февраля.



Ребенок поступил во Всеволожскую КМБ в День защитника Отечества. У пациента диагностировали сотрясение головного мозга, состояние оценили как тяжелое. Было установлено, что в четверг около 19:00 мальчик катался на ватрушке и ударился об дерево головой во время спуска с горы. На данный момент состояние мальчика не вызывает опасений, его вывели из медикаментозного сна и перевели в обычную палату.

