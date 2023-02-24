В Москве школьник катался на ватрушке и погиб

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели московского школьника при катании на тюбинге. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба столичного СК.
Инцидент произошел днем ранее. Восьмилетний мальчик врезался в дерево при спуске с горы на необорудованном склоне в парке Покровское-Стрешнево. Ребенка увезли в больницу, однако спасти его не удалось.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства предоставить доклад о ходе следствия.