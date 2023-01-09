В Петербурге умерла женщина, разбившаяся на «ватрушке»

Семейное катание со стихийной горки в Выборгском районе Ленинградской области закончилось для женщины в петербургской больнице. Спасти её не удалось, стало известно «Фонтанке» 9 января.



Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, 7 января 42-летняя женщина неудачно съехала с необорудованной горки под Рощино так, что ударилась головой о дерево. По данным редакции, несчастный случай произошёл на территории заброшенной базы отдыха, где жительница Ленобласти гуляла вместе с мужем и маленьким сыном.

Вызванная мужчиной скорая увезла пострадавшую в 40-ю больницу в Сестрорецке с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Через час женщина умерла в реанимации.