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    В Петербурге умерла женщина, разбившаяся на «ватрушке»

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    Семейное катание со стихийной горки в Выборгском районе Ленинградской области закончилось для женщины в петербургской больнице. Спасти её не удалось, стало известно «Фонтанке» 9 января.

    Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, 7 января 42-летняя женщина неудачно съехала с необорудованной горки под Рощино так, что ударилась головой о дерево. По данным редакции, несчастный случай произошёл на территории заброшенной базы отдыха, где жительница Ленобласти гуляла вместе с мужем и маленьким сыном.

    Вызванная мужчиной скорая увезла пострадавшую в 40-ю больницу в Сестрорецке с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Через час женщина умерла в реанимации.

    Все обстоятельства случившегося выясняет следственный отдел СК Выборга. Оценивать будут в том числе деятельность органов местного самоуправления.

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