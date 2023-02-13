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    Девочку и мальчика из Ленобласти едва не убило катание на ватрушках

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    8 комментариев

    На выходных сразу три школьника получили травмы во время катания на ватрушках с горы. Про юного петербуржца «Фонтанка» писала накануне. 13 февраля стало известно еще о двух пострадавших.

    Накануне около семи вечера во всеволожскую полицию поступила телефонограмма о госпитализации девятилетней девочки из деревни Старая. Учащаяся начальной школы на полной скорости въехала на тюбинге в дерево. Теперь врачи спасают ребенка, состояние школьницы оценивают как тяжелое.

    Примерно в это же время, но в Тихвинском районе 10-летний мальчик влетел в ограждение, съехав с горы на лыжной базе. С улицы Пещерка подростка госпитализировали с тяжелыми травмами грудной клетки и сломанными ребрами. Оба происшествия уже взяли под свой контроль полиция и СК.

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    ВатрушкиЛенинградская областьКатание на ватрушкахТюбинги
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    Комментарии 8

    Софокл Аристархович'13 Фев 2023 в 10:42
    Блин, как мы выживали в детстве?
    Наверное башкой своей думали!
    Тут же иное: дети - не думают, а взрослые - даже не задумываются!!!
    p.s.: Детям - скорейшего выздоровления! Впредь - наукой будет!!!
    +1−0
    ProstoZloy13 Фев 2023 в 10:23
    По-моему, их едва не убили какие-то индивидуальные особенности развития.
    +0−0
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