Девочку и мальчика из Ленобласти едва не убило катание на ватрушках

На выходных сразу три школьника получили травмы во время катания на ватрушках с горы. Про юного петербуржца «Фонтанка» писала накануне. 13 февраля стало известно еще о двух пострадавших.



Накануне около семи вечера во всеволожскую полицию поступила телефонограмма о госпитализации девятилетней девочки из деревни Старая. Учащаяся начальной школы на полной скорости въехала на тюбинге в дерево. Теперь врачи спасают ребенка, состояние школьницы оценивают как тяжелое.



Примерно в это же время, но в Тихвинском районе 10-летний мальчик влетел в ограждение, съехав с горы на лыжной базе. С улицы Пещерка подростка госпитализировали с тяжелыми травмами грудной клетки и сломанными ребрами. Оба происшествия уже взяли под свой контроль полиция и СК.

