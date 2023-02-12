    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -13

    1 м/с, зап

    767мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.79eur78.05

    На севере Петербурга ребенок, катавшийся на ватрушке, влетел в ледяные наросты

    2757
    обсудить

    В Педиатрический университет в Петербурге привезли мальчика, который получил травмы при катании на ватрушке.

    Ребенка привезли в стационар из Выборгского района, сообщают 12 февраля в пресс-службе университета. Он катался на углу Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло и влетел на ватрушке в ледяные наросты. 11-летний мальчик ударился о них спиной и животом. Инцидент произошел накануне днем.

    У юного пациента было подозрение на компрессионный перелом 8 и 9-го позвонков, а также разрыв селезенки. Ему сделали УЗИ и КТ грудной клетки и органов брюшной полости.

    Однако детальные исследования показали, что разрыва внутренних органов нет, как и серьезных травм позвоночника.

    Однако в стационаре полагают, что еще требуется дополнительного исследования надпочечников, которые также значительно ушиблены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДетиПроисшествие
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close