На севере Петербурга ребенок, катавшийся на ватрушке, влетел в ледяные наросты

В Педиатрический университет в Петербурге привезли мальчика, который получил травмы при катании на ватрушке.

Ребенка привезли в стационар из Выборгского района, сообщают 12 февраля в пресс-службе университета. Он катался на углу Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло и влетел на ватрушке в ледяные наросты. 11-летний мальчик ударился о них спиной и животом. Инцидент произошел накануне днем.

У юного пациента было подозрение на компрессионный перелом 8 и 9-го позвонков, а также разрыв селезенки. Ему сделали УЗИ и КТ грудной клетки и органов брюшной полости.