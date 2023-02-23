Это еще не провал. Геолог Ранкс — о том, куда «утекла вода» из Венеции и Средиземного моря после землетрясения

Фото: Luigi Costantini/AP/TASS Поделиться Поделиться







Обмелели каналы Венеции, а после катастрофического землетрясения в Турции и Сирии в соцсетях обсуждают и показывают, как отодвинулась береговая линия Средиземного моря, обнажая сушу. Естественно, заговорили практически о том, что земля налетела на небесную ось: тектонические плиты якобы раздвинулись, и вода утекла «внутрь». «Фонтанка» задала вопросы морскому геологу, научному журналисту Константину Ранксу.



Константин Ранкс Фото: соцсети Поделиться Поделиться





— Константин, в Венеции транспортный коллапс, обмелели каналы, а именно по ним передвигаются на катерах все службы — от скорой помощи до такси. Кто-то говорит, что виновата засуха, кто-то — землетрясения на дне Средиземного моря. Кто прав?



— То, что произошло в Венеции, должно быть понятно петербуржцам. Вы страдаете от того, что ветер «надувает вам воду», — происходят наводнения. На Венецию задул нехарактерный для нее северо-западный ветер, он воду не «надувает», а «выдувает».



Когда на мелководную Венецианскую лагуну дует сильный ветер со стороны Альп, вода из каналов уходит, они ведь тоже мелкие — высокому человеку по пояс будет. Когда я услышал о том, что каналы обмелели, подумал, что это должно восприниматься не только как транспортная катастрофа, но и как удача для местных властей — можно из каналов без проблем выгрести скопившийся мусор. Только важно не терять время — ветер скоро поменяется, и они наполнятся водой, как обычно. А сейчас надо позаботиться еще и о сваях, на которых стоит город, их осушение вредно, они могут начать гнить. То есть обмеление это не разовая проблема — оно снова ставит вопросы об устойчивости Венеции.



— Вы сами говорите, что нам, как петербуржцам, это понятно. Но система защиты от наводнений и обмелений, видимо, принципиально разная?

— Вероятно, [там] считается, что опаснее юго-восточный ветер, при котором есть риск затопления. Построили защитную систему из кессонов, через которые вдувается воздух, они всплывают и не дают воде из Адриатического моря попасть в Венецианскую лагуну в большем объеме, чем нужно. Петербург такая система не защитила бы, но Невы, которую постоянно пополняет вода из Ладоги, у них нет, так что для Венеции такая защита от наводнения работает. На северо-западный ветер, на нынешнюю ситуацию, когда вода выдувается, система не была рассчитана.



— Некоторые ученые говорят и о том, что после землетрясения в Турции обнаружилось и обмеление Средиземного моря — у берегов Кипра, Мальты, Турции, Ливана. Выдвигаются теории, по которым из-за смещения тектонических плит образовались пустоты, в которые утекает вода из Средиземного моря.

— Вас послушаешь и поверишь, что земля разверзлась и море стекло в пропасть. На самом деле так не бывает. Потому что давление внутри земли гораздо больше, чем давление воды в море. А все, что находится внутри, при малейшей возможности выбраться наружу делает это. Поэтому вулканы, даже расположенные на дне Мирового океана под толщей воды в километры, извергаются. Огромные срединно-океанические хребты — горы на морском дне, образованные при движении тектонических плит, — живут под водой своей жизнью. По расходящейся границе этих плит постоянно выдавливается лава. И ее не останавливает сплошная вода высотой в пять километров, потому что внутри давление еще выше. То есть, если плиты раздвинулись, давление из земли не даст воде возможности попасть внутрь, наоборот, оттуда выльется магма, расширяя тем самым границы океана. Значит, уменьшается его глубина и повышается глобальный уровень моря.



Срединно-океанические хребты лавой, получаемой во время извержений, раздвигают морское дно. А оно, в свою очередь, либо толкает потихоньку наши материки, либо «заезжает» под материк, как в Тихом океане, там плавится и извергается вулканами. По всему периметру Тихого океана сплошные вулканы и землетрясения.

— Значит ли это, что Средиземное море не может обмелеть?

— По мере того, как будет повышаться уровень воды в Мировом океане, он будет повышаться и в Средиземном море.

Итальянские всемирно известные вулканы Везувий, Стромболи или Этна — это, что называется, цветочки, их «бурная жизнь» протекает над водой и для современной науки не представляет загадки. Только вулканов полно и на дне Средиземного моря, они извергаются там постоянно. Знаете почему? Потому что на Евразийский континент надвигается Африка. Когда-то между континентами был океан Тетис, а теперь от него осталось чахлое Средиземное море. Африканская плита продолжает двигаться активно, хочет сдвинуть соседний континент, прет напрямую с юга на север. Так что через несколько миллионов лет Средиземное море в конце концов схлопнется, на новой суше вырастут новые горы и новые вулканы. То есть пустоты там нет точно.



Средиземное море, образно говоря, постоянно высыхает и заполняется водой из Атлантического океана. Так что пока не перекроют Гибралтарский пролив, оно не обмелеет. Хотя в геологической истории Средиземного моря уже были случаи, когда нарушалась его связь с Атлантикой и море высохло совсем — превратилось в сплошную соляную пустыню с торчащими в ней вулканами и немногими солончаковыми озерами. Это, как вы, наверное, догадываетесь, случилось в периоды оледенения Земли, когда падал глобальный уровень Мирового океана.



А потом, примерно 5 миллионов лет назад, произошло сильное тектоническое движение, и «перегородка» в виде Гибралтарского перешейка рухнула, образовался циклопических размеров водопад, который заполнил все Средиземное море заново. Именно поэтому на его дне — огромные отложения соли, и в отличие от всех морей оно имеет достаточно высокую температуру до самого дна — а глубина в некоторых местах достигает более 4 километров. Оно солонее океана, для людей, страдающих псориазом, — это лечебная ванна, купаться в нем полезнее, чем, например, в Атлантическом океане.



— Землетрясение в Турции предсказуемо стало поводом для создания апокалиптических сценариев. Вот уже появились теории обмеления не одного моря, а всего Мирового океана. Это возможно?



— А куда денется эта вода с планеты? Только в одном случае может снизиться уровень воды в Мировом океане — когда начнут образовываться новые ледники. А у нас, как мы помним, глобальное потепление: ледники тают, уровень воды повышается — и именно его повышение, а не понижение диагностируется по всей планете. Причем из-за вращения земли это больше всего заметно по мере приближения к экватору. Центробежная сила смещает объем воздуха в атмосфере ближе к экватору. Вода — тоже субстанция подвижная, поэтому в экваториальных зонах подъем уровня моря выше, чем на севере. Все островные государства — Таити, Кокосовые острова, Маршалловы острова, Мальдивы — бьют тревогу, у них вода постепенно отбирает огромные участки суши.



— Ладно, противоположный сценарий: всемирный потоп на пороге?

— На одном из Соломоновых островов, расположенных между Новой Гвинеей и Новой Зеландией, есть легенда, похожая на легенду о Трое: чтобы герою вызволить жену-красавицу, запертую на острове, колдун велел посадить там таро, а когда оно пустит новые листочки, сразу хватать жену и уезжать, потому что остров тут же уйдет под воду. Герой посадил таро, когда тот пустил новые листья, забрал жену, сел с ней в лодку, и у него на глазах море поглотило остров. Эта история была местной народной сказкой-страшилкой. а когда стали исследовать подводный мир, обнаружили, что такой остров, ушедший под воду, действительно, был. И не один. Обнаружили подводный каньон (такой большой овраг под водой, глубиной более 5 километров), который и поглощал даже в слабые, практически незаметные землетрясения многие острова — они оползнем опускались в него практически на глазах. Да, вода давно уже завоевывает территории, а не наоборот.



— Но почему похожих процессов не может быть в части Средиземного моря, находящейся рядом с произошедшим землетрясением? Допустим, тектонический разлом образовал пустоту, которую заполнила вода.



— Потому что эти тектонические плиты там не расходятся, а наоборот, сходятся. Они столкнулись, как льдины во время ледохода: с юга напирает Африканская плита, с востока — Аравийская плита, с севера — Евразийская, а между ними, как ромбик, расположена маленькая Анатолийская плита, которую давят все.

— На территории России есть регионы, которые рискуют оказаться под водой?

— Самый известный — озеро Байкал. Это одно из самых сейсмически опасных мест территории Российской Федерации. Озеро образовалось внутри геологического разлома — и к северу эта трещина в земле имеет тенденцию к расширению. Поэтому не удивляйтесь, когда вам говорят: «Если хотите увидеть будущий океан, езжайте на Байкал».



Такой же процесс идет в Африке, в разломе, расположенном в Восточно-Африканской зоне разломов на месте современных озер Киву и Танганьика. Этот разлом продолжает расширяться. То есть когда-то Африка тоже расколется. Ничего страшного — материки когда-то раскалываются, когда-то собираются. И так будет продолжаться многие сотни миллионов лет. Земля еще не состарилась.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

