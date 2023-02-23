После кражи мощей из храма Святой Евгении в Петербурге ищут блондина в красном

В храме Святой Евгении на Парашютной улице накануне недосчитались мощей 13 святых. Подозрение пало на посетителя — блондина в красной куртке, пришедшего в церковь с рюкзаком.



Вчера около часа дня в полицию обратилась свечница, стало известно «Фонтанке» 23 февраля. Она рассказала, что незнакомец забрал из храма деревянный киот — особый «шкафчик» с мощами.



Нарушителю, по словам женщины, около 40–45 лет, он худощавый, среднего роста. Похожего человека заметили камеры — он направлялся в сторону Парашютной улицы.



Пропажа мощей может стать уголовным делом.

