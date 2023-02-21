МИД России вызвало посла США, чтобы сделать демарш

Министерство иностранных дел России вызвало главу посольства Соединенных Штатов Америки Линн Трейси. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.



Главе американской дипмиссии был сделан демарш в связи с расширяющейся, по мнению российской стороны, вовлечённостью США в боевые действия на стороне Киева, сообщили в МИД РФ.



Российское внешнеполитическое ведомство указало, что поставляемые Украине вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель, поскольку утверждения, что США не являются стороной конфликта, несостоятельны.

