МИД России вызвало посла США, чтобы сделать демарш

Министерство иностранных дел России вызвало главу посольства Соединенных Штатов Америки Линн Трейси. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Главе американской дипмиссии был сделан демарш в связи с расширяющейся, по мнению российской стороны, вовлечённостью США в боевые действия на стороне Киева, сообщили в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство указало, что поставляемые Украине вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель, поскольку утверждения, что США не являются стороной конфликта, несостоятельны.
Также был сделан акцент на объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые должны дать США.