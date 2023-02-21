    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, с-в

    754мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Морозы выходят на максимум. Погода резко изменится в пятницу

    8503
    5 комментариев
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодняшний день в центральных областях Европейской России оказался самым холодным с начала февраля, сообщает 21 февраля центр «ФОБОС».

    В Москве температура опустилась до минус 17, таких морозов не было более месяца. В Московской области — до минус 24. Холоднее всего на востоке и севере Центрального округа (например, в Ярославской области минус 28). В Петербурге, по данным СЗ УГМС на 14 часов, минус 7,2 градуса — холоднее, чем вчера.

    «В середине недели Русская равнина окажется под влиянием наполненного арктическим воздухом антициклона. Надвигаясь с севера, он выведет процессы похолодания на максимум», — отмечают метеорологи «ФОБОСа».

    В четверг антициклон сдвинется на юго-восток, и его влияние на погоду начнёт уменьшаться. Морозы слегка ослабеют, осадков практически не будет.

    Ситуация резко изменится в пятницу. Ещё ночью 24 февраля будет морозно, а днём температура резко вырастет до минус 1–6 градусов, ожидается сильный ветер и снег. Такой сюрприз готовит циклон, идущий на северо-запад России.

    «Ну а выходные центральные области проведут в тёплой части циклона, в зоне пасмурной, ветреной и оттепельной погоды. Пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, а температура будет колебаться в пределах −2…+3 градусов», — прогнозируют специалисты.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПрогноз погодыПогода зимаПогода в Петербурге
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close