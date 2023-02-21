Морозы выходят на максимум. Погода резко изменится в пятницу

В Москве температура опустилась до минус 17, таких морозов не было более месяца. В Московской области — до минус 24. Холоднее всего на востоке и севере Центрального округа (например, в Ярославской области минус 28). В Петербурге, по данным СЗ УГМС на 14 часов, минус 7,2 градуса — холоднее, чем вчера .

Сегодняшний день в центральных областях Европейской России оказался самым холодным с начала февраля, сообщает 21 февраля центр «ФОБОС» .

«В середине недели Русская равнина окажется под влиянием наполненного арктическим воздухом антициклона. Надвигаясь с севера, он выведет процессы похолодания на максимум», — отмечают метеорологи «ФОБОСа».

В четверг антициклон сдвинется на юго-восток, и его влияние на погоду начнёт уменьшаться. Морозы слегка ослабеют, осадков практически не будет.



Ситуация резко изменится в пятницу. Ещё ночью 24 февраля будет морозно, а днём температура резко вырастет до минус 1–6 градусов, ожидается сильный ветер и снег. Такой сюрприз готовит циклон, идущий на северо-запад России.

