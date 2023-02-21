Петербург пережил самый морозный день февраля. Но дальше — больше

Разница температур в пределах Ленинградской области велика. На востоке региона при ясном небе до минус 20–22 градусов, а на западе, в Кингиссепе и Луге, всего минус 7. В Петербурге минус 13, это даже холоднее, чем на севере. На Карельском перешейке минус 8–10 градусов — так влияет Ладожское озеро, поскольку вся северная его часть ещё не покрылась льдом.

Антициклон заходит к нам с востока, оттесняя облачность. Прогноз погоды дал 21 февраля в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Вчера в Петербурге был самый холодный день февраля, средняя температура составила минус 7,2 градуса. Сегодня будет намного холоднее — не выше минус 7.



«Сегодня будет интересно наблюдать за повышением температуры воздуха в городе, солнце должно нагревать, поэтому градусов 7 мороза ждем», — отметил Колесов.

