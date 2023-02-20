Московскую модель, обнажившуюся на фоне храма, отправили на принудительное лечение

Головинский суд в Москве рассмотрел уголовное дело в отношении модели Полины Фейс (Полины Моругиной), которая сфотографировалась обнаженной на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом 20 февраля сообщает портал MSK1.



Cкандальный снимок в соцсетях тату-блогера и модели стал поводом для возбуждения уголовного дела о публичных действиях, оскорбляющих религиозные чувства верующих. По этой статье могут грозить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Прокурор настаивал на принудительном лечении девушки. Экспертиза установила, что фигурантка страдает личностным расстройством, поэтому в момент фотосессии не осознавала характер своих действий. По мнению гособвинения, Полина Фейс опасная для общества и для себя самой.