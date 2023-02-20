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    Московскую модель, обнажившуюся на фоне храма, отправили на принудительное лечение

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    Головинский суд в Москве рассмотрел уголовное дело в отношении модели Полины Фейс (Полины Моругиной), которая сфотографировалась обнаженной на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом 20 февраля сообщает портал MSK1.

    Cкандальный снимок в соцсетях тату-блогера и модели стал поводом для возбуждения уголовного дела о публичных действиях, оскорбляющих религиозные чувства верующих. По этой статье могут грозить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

    Прокурор настаивал на принудительном лечении девушки. Экспертиза установила, что фигурантка страдает личностным расстройством, поэтому в момент фотосессии не осознавала характер своих действий. По мнению гособвинения, Полина Фейс опасная для общества и для себя самой.

    Суд постановил освободить девушку от уголовной ответственности и назначить принудительные меры медицинского характера в условиях стационара.

    В последние годы силовики стали активно мониторить соцсети на предмет оскорбления чувств верующих. Осенью 2021 года в Петербурге СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, которая присела на корточки на фоне музея Исаакиевский собор.

    Аналогичное уголовное дело было возбуждено в ноябре того же года после того, как двое подростков сняли штаны у другого городского музея — Спаса-на-Крови.

    Той же осенью в Москве блогер с подругой были приговорены к реальному лишению свободы сроком на 10 месяцев за фото, где девушка стоит на коленях перед юношей на фоне храма Василия Блаженного.

    Гимнастка в купальнике, которая подвесилась на фоне главного храма в городе Пскове, правоохранителей не заинтересовала.

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