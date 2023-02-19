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    Атаки на столбы, автобусы, сугробы — день «снежных» ДТП в Петербурге. «Лэнд Ровер» нырнул в канаву

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    Снежное воскресенье, 19 февраля, как и предсказывали синоптики, оказалось сложным днём для водителей. Сообщений о ДТП много, в частности, в течение всего дня не везло автобусам.

    С утра из-за ДТП с автобусом и столбом было заблокировано Приморское шоссе, а на юге КАД собрались пять машин — «Фонтанка» писала об этих авариях. Затем, судя по постав в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», автобусы попали в ДТП на улице на Академика Лебедева, на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта (с такси), а также у Комаровского проезда, где, по словам очевидцев, Vesta торпедировала BMW, а чуть далее Nissan атаковал автобус.

    Ещё один столб фигурировал на Искровском проспекте, где столкнулись, по словам очевидцев, два «Рено»: «Дастер» и «Каптюр».

    На Авиаконструкторов «Октавия» «набросилась» на сугроб и «Рено», пишут в группе.

    В Янино-1 утром столкнулись БМВ и Туарег. В Новом Петергофе вечером машина тоже задела столб и вылетела на остановку.

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    Авария случилась и на ЗСД.

    читатель «Фонтанки»

    На Сиверском шоссе в посёлке Вырица (Гатчинский район) «Лэнд Ровер» при выезде от автомойки нырнул в дренажную канаву. Пострадавших не замечено, пишет 47news.

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    В ближайшие дни снегопады в Петербурге продолжатся.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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