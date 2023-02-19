Подробности ДТП, перекрывшего Приморское шоссе: «Опель» выскочил со встречки, автобус увернуться не смог, как и столб

Пробка на Приморском шоссе, которое утром 19 февраля оказалось перекрыто из-за ДТП, к полудню рассосалась. В аварию попал автобус — «Фонтанка» выяснила подробности. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, никто не пострадал.
В 8:40 на Приморском шоссе, 134А, в посёлке Лисий Нос водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения перед автобусом маршрута № 211Э компании «Третий парк» и врезался в столб уличного освещения. Водитель автобуса применил экстренное торможение, но столкновения с машиной избежать не удалось. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе АО «Третий парк». Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что под автобус заехал «Опель».
Из-за ЧП было приостановлено движение автобусов восьми маршрутов: № 101, 101Э, 175, 211, 211Э, 216, 216А, 303.
Пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет» информирует, что информация о поврежденной опоре освещения поступила в 9:20, бригада компании в оперативном порядке прибыла на место. В ближайшее время опору демонтируют, воздушные линии проложат в обход опоры.