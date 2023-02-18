Эйджизм в петербургском коворкинге станет делом прокуратуры

В аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой отреагировали на публикацию «Фонтанки» о петербурженке, которую не пустили «по возрасту» посмотреть выставку в молодежном пространстве «Просто», подведомственном комитету по молодежной политике.



«Классический случай так называемого эйджизма, о котором вчера написала «Фонтанка», мягко говоря, удивил даже видавших всякие виды дискриминации государственных правозащитников, — отметили в аппарате уполномоченного. — Больше всего Светлану Агапитову и ее сотрудниц 35+. Причем даже не сам факт того, что 50-летнюю женщину не пустили на выставку в коворкинг для тех, кому от 14 до 35. А реакция на инцидент комитета по молодежной политике, флагманским проектом которого является это место».