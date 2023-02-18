    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, ю-в

    746мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    Эйджизм в петербургском коворкинге станет делом прокуратуры

    2456
    12 комментариев

    В аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой отреагировали на публикацию «Фонтанки» о петербурженке, которую не пустили «по возрасту» посмотреть выставку в молодежном пространстве «Просто», подведомственном комитету по молодежной политике.

    «Классический случай так называемого эйджизма, о котором вчера написала «Фонтанка», мягко говоря, удивил даже видавших всякие виды дискриминации государственных правозащитников, — отметили в аппарате уполномоченного. — Больше всего Светлану Агапитову и ее сотрудниц 35+. Причем даже не сам факт того, что 50-летнюю женщину не пустили на выставку в коворкинг для тех, кому от 14 до 35. А реакция на инцидент комитета по молодежной политике, флагманским проектом которого является это место».

    По мнению Агапитовой, «деятельность в сфере молодежной политики не может ограничивать права других людей». Назвав случай «вопиющим», она пообещала разобраться с ситуацией с привлечением прокуратуры Петербурга.

    «Фонтанка» рассказывала историю петербурженки, изъявившей желание посмотреть выставку молодого художника Кирилла Бетехтина, который однажды написал для неё картину. Экспозиция была открыта в молодежном коворкинге «Просто». Однако приобщиться к прекрасному женщине помешал возрастной ценз — до 35 лет. Комитет по молодёжной политике, чьим проектом является «Просто», сослался на федеральный закон, устанавливающий для россиян рамки «молодости», и назвал действия администраторов правомерными.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургВыставкаЭйджизмДискриминация по возрасту
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close