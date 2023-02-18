Эйджизм в петербургском коворкинге станет делом прокуратуры

В аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой отреагировали на публикацию «Фонтанки» о петербурженке, которую не пустили «по возрасту» посмотреть выставку в молодежном пространстве «Просто», подведомственном комитету по молодежной политике.
«Классический случай так называемого эйджизма, о котором вчера написала «Фонтанка», мягко говоря, удивил даже видавших всякие виды дискриминации государственных правозащитников, — отметили в аппарате уполномоченного. — Больше всего Светлану Агапитову и ее сотрудниц 35+. Причем даже не сам факт того, что 50-летнюю женщину не пустили на выставку в коворкинг для тех, кому от 14 до 35. А реакция на инцидент комитета по молодежной политике, флагманским проектом которого является это место».
По мнению Агапитовой, «деятельность в сфере молодежной политики не может ограничивать права других людей». Назвав случай «вопиющим», она пообещала разобраться с ситуацией с привлечением прокуратуры Петербурга.
«Фонтанка» рассказывала историю петербурженки, изъявившей желание посмотреть выставку молодого художника Кирилла Бетехтина, который однажды написал для неё картину. Экспозиция была открыта в молодежном коворкинге «Просто». Однако приобщиться к прекрасному женщине помешал возрастной ценз — до 35 лет. Комитет по молодёжной политике, чьим проектом является «Просто», сослался на федеральный закон, устанавливающий для россиян рамки «молодости», и назвал действия администраторов правомерными.