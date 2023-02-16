В Петербурге женщину не впустили на молодёжную выставку из-за возраста. Там говорят, что действовали по инструкции

Коворкинг «Просто» на Васильевском острове отказался пропускать на выставку 50-летнюю местную жительницу, сославшись на её возраст. Читательница «Фонтанки» Инна 16 февраля поделилась подробностями случая, который называет проявлением дискриминации.

Петербурженку интересовала выставка работ молодого художника Кирилла Бетехтина, который однажды написал для неё картину. К дому 83 на Большом проспекте В. О., где и находится коворкинг, она пришла 29 января. «Нигде на входе не написано, что туда нельзя. Паспорт не спросили. Ситуация говорит сама за себя. Не грубят, не хамят, но не пропускают. При том что я сказала: «Работать я у вас точно не буду. Я зайду на пять минут, посмотрю выставку». Но ни в какую», — поделилась Инна.

Вскоре после случившегося женщина пожаловалась в «Электронную приёмную» на сайте администрации города. Комитет по молодёжной политике, флагманским проектом которого и является пространство «Просто», сослался на федеральный закон, устанавливающий для россиян рамки «молодости».

«Деятельность «Просто» направлена на создание эффективных условий для всесторонней самореализации молодежи Петербурга, в связи с чем посетителями коворкингов и участниками программ могут быть именно молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет», — заявили в ведомстве. Действия администраторов там назвали «обоснованными».

«Фонтанка» обратилась за дополнительным комментарием в пресс-службу пространства, где ситуацию представили с другого ракурса. «Вход осуществляется по QR-коду, который молодые люди получают после регистрации на нашем сайте. Администраторы сканируют его, а потом сверяют персональные данные из личного кабинета с данными документов, удостоверяющих личность. Сверка данных происходит, когда человек приходит к нам впервые. Женщина же не была зарегистрирована, у неё не было QR-кода, потому паспорт и не спросили», — сказали там. Инна, по словам представителя «Просто», попросила позвать менеджера, который объяснил ситуацию и в том числе рассказал о возрастных критериях.

Автор выставки, Бетехтин, добавили в пресс-службе, впоследствии якобы предложил Инне показать работы, но она ответила отказом: «Почувствовала негативный опыт от такого взаимодействия». В «Просто» добавляют, что оскорбить кого-то сотрудники не намеревались, но просто действовали по должностной инструкции. Удостовериться в том, что человек попадает в возрастные рамки, — их обязанность. Однако представленную версию Инна не подтвердила. Петербурженка заявила, что до QR-кода даже не дошло: ей сразу сказали нет. «Мне объяснили, что, если хочу попасть на выставку, надо связаться с художником. С ним у меня не настолько близкие отношения, чтобы звонить», — подытожила женщина.